Australierin reist nackt um die Welt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Sie dachte, es sei die große Liebe. Dass sie den Mann an ihrer Seite heiraten und mit ihm alt werden würde. Im Jahr 2016 dann das überraschende Ende: Ihr vermeintlicher Traummann trennte sich von ihr.

Doch statt sich zu bemitleiden, beschloss Rachael Fitzpatrick, genau das Gegenteil zu tun. Ihr Leben ging erst richtig los. Sie entschied sich, ein sogenanntes «Yes Year» zu machen – ein ganzes Jahr lang zu allen möglichen Ideen «Ja» zu sagen. Ganz egal, wie verrückt sie auch klingen mögen.

Liebe zum eigenen Körper

Als erstes nahm die 28-Jährige an einem «Spartan Race» teil, bei dem man eine bestimmte Strecke durch Matsch und über Hindernisse laufen musste. Dort wurde sie von einer Frauengruppe überredet, nackt zu laufen. Sie hätte Angst gehabt, erzählte sie der Bild, aber es war ihr «Yes Year», also zog sie sich aus. «Es war so befreiend!»

Das war der Startschuss für ein großes Abenteuer. Denn Rachael Fitzpatrick bereist seither die ganze Welt. Und zwar möglichst nackt. Auf Instagram teilt sie ihre Highlights und möchte damit auch ihrem Ex zeigen: Du kriegst mich nicht klein.

Aus der Racheaktion ist mittlerweile eine ganze Kampagne geworden: Die Australierin möchte, dass jeder Mensch den eigenen Körper lieben lernt. So ist sie seit einigen Monaten auch Botschafterin der «Get Naked Australia»-Kampagne.

(L'essentiel/scl)