Mann schießt in Country-​​Bar auf Studenten

Ein Mann hat in der «Borderline»-Bar in Thousand Oaks, im US-Bundesstaat Kalifornien, um 23.20 Uhr Ortszeit das Feuer eröffnet.

Während des Vorfalls sollen sich die verängstigten Gäste in den Badezimmern und unter den Tischen des Restaurants versteckt haben. Laut Augenzeugen soll der Schütze, der ganz in Schwarz gekleidet war, zuerst auf den Sicherheitsmann des Lokals und dann auf die Kassierin gezielt haben.

Rauchbomben in den Eingangsbereich geworfen

Augenzeuge John Hedge berichtet gegenüber «ABC7», dass der Verdächtige Rauchbomben in den Eingangsbereich des Lokals geworfen habe, bevor er angefangen habe zu schießen. «Ich stand in der Nähe der Türe und sprach gerade mit meinem Stiefvater, als ich diese lauten Schüsse hörte. Peng, Peng, Peng. Es waren drei oder vier. Ich bin zu Boden gefallen. Vor mir lag der angeschossene Türsteher.» Er fährt fort: «Ich wusste es war live, es war real. Als nächstes schoss er auf die sehr junge Kassiererin.»

WATCH #LIVE: Authorities on scene of active shooter at Borderline Bar and Grill in Thousand Oaks https://t.co/7sRkgBxYI0 pic.twitter.com/SL8h23kZtb— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) 8. November 2018

Schütze noch nicht gefunden

Wie ein Polizist gegenüber «ABC7» bestätigt, sollen mindestens elf Menschen angeschossen worden sein. «Wir haben die Situation noch nicht unter Kontrolle, der Schütze könnte noch am Leben sein», so der Polizist. Es wird in einer groß angelegten Suchaktion nach ihm gefahndet. Für die Bevölkerung soll jedoch keine Gefahr mehr bestehen. Eine Person soll bei der Schießerei ums Leben gekommen sein, die Polizei konnte dies jedoch noch nicht bestätigen.

Ventura County Fire Department says firefighters and first responders are at the scene of a report of a shooting at an establishment in Ventura County in California and police officers are working to secure the scene amid reports of "multiple injuries"— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) November 8, 2018

Das «Borderline» ist eine Country-Bar, in der viele Live-Musikveranstaltungen stattfinden. In der Tatnacht war ein Anlass für College-Studenten geplant. Wie «NCB News» schreibt, waren zur Tatzeit laut Polizeiangaben mehrere hundert Menschen im Gebäude.

(L'essentiel/rab)