Lego-​​Rampen erobern deutsche Innenstädte

So klein die bunten Legosteine auch sind, so groß kann ihre Wirkung sein: In deutschen Städten wie Saarbrücken, Köln, Bielefeld, Würzburg oder Hanau sind die kleinen bunten Rampen bereits zu entdecken und leisten einen nicht unerheblichen Beitrag zu mehr Barrierefreiheit.

Wo genau die Idee seinen Anfang nahm ist kaum mehr auszumachen – und spielt im Grunde auch nur eine untergeordnete Rolle. Denn es geht um Teilhabe. In allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Ein Jugendzentrum im bayerischen Moosach etwa Moosach hat eine Lego-Rampe gebaut, damit auch Rollstuhlfahrer bei der Kommunalwahl wählen können.

Eine ziemlich coole Idee: Ein Jugendzentrum in #Moosach (Bayern) baut eine Rampe aus #Lego-Steinen, damit auch #Rollstuhlfahrer bei der anstehenden #Kommunalwahl wählen können. Es werden noch Steine gesucht! (via @SZ) https://t.co/S1BWynbdVx — Stefanie Paul (@_StefaniePaul) February 26, 2020

(aub/L'essentiel)