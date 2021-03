Rätsel um mysteriöse «Mars-​​Spinnen» ist gelöst

Seit Längerem grübeln Planetenforschende, was es mit den sogenannten «Mars-Spinnen» auf sich hat: diesen geheimnisvollen Gebilden mit einer Mulde in der Mitte, von der strahlenartig mehrere dünne «Beinchen» abgehen und die in unserem Sonnensystem nach bisherigem Kenntnisstand einmalig sind. Bislang konnten die von Fachleuten als araneiformes Terrain bezeichneten Strukturen nur in der Südpolregion des Roten Planeten beobachtet werden. Das macht ihre Erforschung schwierig.

Dabei sind die «Spinnen» alles andere als klein: «Während die zentrale Senke typischerweise rund 50 Meter groß ist, kann sich das gesamte Gebilde über Dutzende Meter, aber auch über bis zu einem Kilometer erstrecken», so das Team um Lauren McKeown vom Trinity College Dublin im Fachjournal «Scientific Reports». Zudem kommen sie oft gehäuft vor und überlappen sich zum Teil auch. Weiter sei auffällig, dass sie im marsianischen Frühjahr oft von dunklen Flecken und fächerartigen Formen begleitet werden.

Kieffer-Hypothese

Bislang hatten die Forschenden nur eine theoretische Erklärung für die Strukturen. Laut dieser sorgen der geringe Gasdruck in der Marsatmosphäre und Kälte dafür, dass Eis beim Erwärmen nicht schmilzt, sondern direkt vom festen in den gasförmigen Zustand übergeht. Experten sprechen von «sublimieren». Dabei kann es zu Ausgasungen kommen, die der sogenannten Kieffer-Hypothese nach auch die «Mars-Spinnen» erzeugen.

Konkret: Durch den Druck bricht das Eis. Dabei entsteht eine Art Ventil, durch das das Gas entweicht und das für das menschliche Auge wie der «Körper» einer Spinne erscheint. Bei den «Beinen» handelt es sich genau genommen um Rinnen: Auf diesen Bahnen strömt das Gas aus. Soweit die Theorie. Doch stimmt das auch?

«Der erste empirische Beleg»

Um das herauszufinden, ging das Team um McKeown in die Druckkammer, in der sie die Marsverhältnisse nachahmten. Das Mars-Eis wurde durch einen Trockeneis-Block simuliert, in das die Forschenden ein Loch zum Entweichen des Gases gebohrt hatten. Das Eis legten sie auf eine Schicht mit Granulat. Dieses sollte das lockere Material auf der Marsoberfläche darstellen. Und tatsächlich: «Sobald der Eisblock die wärmere Oberfläche berührte, begann an seiner Unterseite die Ausgasung. Gleichzeitig stieg eine fontänenartige Wolke von CO2 und mitgerissenen Kügelchen aus der Öffnung an der Eisoberseite», heißt es bei Scinexx.de. Je länger der Eisblock auf dem Marssand liegen blieb, desto stärker war die Gasentwicklung.

Auch unter dem Eis tat sich etwas: Als die Forschenden den Eisblock anhoben, zeigten sich die von der Marsoberfläche bekannten araneiforme Strukturen: Weil das ausgasende Kohlendioxid aus allen Richtungen zur nach oben führenden Öffnung strömte, kerbte es die linienförmigen Gräben in den Untergrund. Je nach verwendeter Granulatsgröße beobachteten die Forscher auch doppelte Spinnen und fächerförmige Strukturen. Nach Ansicht von McKeown und ihrem Team ist das «der erste empirische Beleg für den Prozess, der die polare Landschaft des Mars prägt.»

(L'essentiel/Fee Anabelle Riebeling)