HIV wird zum Lebensretter für dieses Kind

Was als sicheres Todesurteil gilt, war für einen Jungen der Lebensretter: das HI-Virus. Frei nach dem Motto «Minus mal minus ergibt plus» entwickelten Mediziner eine neue ausgeklügelte Therapieform, um dem kleinen Omarion Jordan ein Leben ohne ständige Infektionen zu ermöglichen. Denn der gerade mal 1 Jahr alte Omarion leidet seit seiner Geburt an der sogenannten «Bubble-Boy-Krankheit». Für Menschen, die an dem Immundefekt SCID-X1 erkrankt sind, ist jede Infektion lebensbedrohlich.

Für seine Mutter Kristin Simpson war dies eine Hiobsbotschaft. Immer wieder habe ihr Sohn Infektionen bekommen, wie sie der Nachrichtenagentur AP erzählte. As sie schließlich erfuhren, dass er an dem Immundefekt leidet, war das «einfach herzzerreißend... ich wusste nicht, was mit ihm passieren würde.»

Es ist eine «vollständige Heilung»

Wie mehrere Medien, darunter auch die deutsche Bildzeitung berichteten, begannen die Ärzte im Dezember eine neuentwickelte Gentherapie bei dem Kleinkind und konnten schon bald eine Verbesserung feststellen. Den Wissenschaftlern des St. Jude Children's Research Hospital in Memphis gelang es das HI-Virus so zu verändern, dass es nicht nur keine Gefahr mehr darstellte, sondern sie konnten aus ihm ein Gen gewinnen, das der Schlüssel zu Omarions Genesung war.

Die Ärzte entnahmen dem Kind einige Blutzellen und präparierten diese mit dem veränderten Virus. Schließlich führten sie dem Jungen diese neumodelierten Blutzellen inklusive Virus wieder zu. Vorab war es allerdings nötig, das Knochenmark von Omarion zu zerstören, damit sich die neuen Blutzellen im Körper ausbreiten können. Wissenschaftler und Eltern setzen viel Hoffnung in diese neue Therapie: Eine der Leiterinnen der Studie Dr. Ewelina Mamcarz spricht sogar von einer «vollständigen Heilung von Babys mit SCID-X1».

(mb/L'essentiel/dpa)