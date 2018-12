Weihnachtsmarkt wurde verstärkt bewacht

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Straßburger Weihnachtsmarkt wurde am 23. November für fünf Wochen eröffnet. Zum 449. Mal lud der Markt zum Verweilen ein. Die 30 Meter hohe Tanne wurde im Herzen der Stadt aufgestellt. Der Straßburger Weihnachtsmarkt ist einer der ältesten und größten in Europa. Er zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher an.

Gerade deswegen gilt er seit längerem als potenzielles Ziel für eine Terrorangriff und wird deswegen verstärkt von der Polizei bewacht. Täglich sind rund 300 Polizisten und 160 private Wachleute auf dem Weihnachtsmarkt im Einsatz. Die Zufahrt für Autos ist drastisch eingeschränkt, Betonblöcke sollen Auto-Attentäter abhalten.

«Die Terrorgefahr ist sehr hoch», hatte Frankreichs Innenstaatsekretär Laurent Nuñez im November bei einem Besuch zu Beginn des Straßburger Weihnachtsmarkts gesagt. «Die Vorkehrungen sind getroffen, um dieses für Straßburg und Frankreich so wichtige Ereignis mit seinen vielen Besuchern aus aller Welt zu sichern.»

