Passagiere prügeln sich auf Flug von Pristina nach Basel

Auf einem Flug von Pristina nach Basel kam es am Samstagnachmittag zu einer Schlägerei, an der mehrere Passagiere beteiligt waren, wie die albanische Online-Zeitung «Le Canton 27» berichtet. Auf einem in den sozialen Medien kursierenden Video soll Blut zu sehen und Schreie von Frauen und Kindern zu hören sein. Nach der Landung in Basel-Mulhouse ging es weiter.

Die Polizei des Flughafens hat den Vorfall gegenüber «Blick» bestätigt. Zwei Männer seien verhaftet worden. Laut der Zeitung kam es auch auf dem Parkplatz auf dem Flughafenareal zu einer Konfrontation zwischen den zwei Familien. Nachdem sich auch Frauen in den Streit eingemischt hätten, griff die französische Polizei durch.

(L'essentiel/chk)