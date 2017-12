Dieses Einpark-​​Genie fährt zur Höchstform auf

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es gibt eine Sache beim Autofahren, vor der sich viele Menschen gerne drücken: das Einparken. Im Prinzip ist es nicht so schwer und eigentlich bekommt man das Basiswissen bereits in der Fahrschule beigebracht. Und doch tun sich viele Führerscheinbesitzer schwer damit, ihren Wagen in eine Parklücke zu platzieren.

Im englischen Hull zeigte eine Fahrerin dieser Tage auf beeindruckende Art und Weise, wie es nicht funktioniert. Dieses Manöver tut schon beim Zuschauen weh. Aber schauen Sie einfach selbst.

(hej/L'essentiel)