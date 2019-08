Leiche der 19-​​jährigen Touristin gefunden

Artikel per Mail weiterempfehlen

Vor knapp zwei Wochen war Alana Cutland an Bord eines Kleinflugzeuges über Madagaskar unterwegs, als sie plötzlich die Tür aufriss und sich in die Tiefe stürzte. Vermutlich hatte sie Wahnvorstellungen. 400 Menschen und 15 Polizisten beteiligten sich daraufhin an der Suche nach Alana. Es stand fest, dass der Teenager - nach einem Sprung aus 1000 Metern - nur noch tot geborgen werden konnte. Wenn überhaupt.

Denn die Behörden befürchteten zunächst, die Leiche der 19-Jährigen nie zu finden. Es handelte sich um ein weitläufiges und abgelegenes Gebiet, in das sie fiel und in dem viele Raubtiere leben. Dorfbewohner haben nun aber die Leiche entdeckt. Sie konnte anhand der Kleidung und der Haarfarbe als Alana Cutland identifiziert werden, wie die Daily Mail schreibt.

Man werde nun den Körper zu einem kleinen Flugplatz im Nordwesten der Insel bringen, von wo aus sie in die Hauptstadt geflogen werden kann. Die britische Botschaft sei bereits informiert, sagte die Polizei.

(L'essentiel/roy)