So verbringt Hassan seine ersten Tage in Freiheit

Während fünf Monaten war der Transitbereich des Kuala Lumpur International Airports der Wohnort von Hassan Al Kontar aus Syrien. Der syrische Flüchtling hatte kein Visum. Hätte er den Transitbereich verlassen, wäre er in seine Heimat abgeschoben worden. Doch das wollte der 37-Jährige verhindern.

My story with the latest updates.. photos & dates for the new followers.#mystory_hassan #syrian_stuck_at_airport pic.twitter.com/UBTJD0Zupt— Hassan Al Kontar (@Kontar81) 17. August 2018

Seine Geschichte ging um die Welt, da Al-Kontar von seinem Leben am Flughafen auf Instagram berichtete. Er bekam Heiratsanträge - die er jedoch nicht annehmen durfte, da es aus Visa-Gründen nicht erlaubt ist zu heiraten. Schließlich wurde eine Online-Petition eingerichtet, um dem Syrer ein legales Leben in Kanada zu ermöglichen.

Dort ist er nun auch angekommen. Allerdings nicht auf einfachem Wege. Nach fünf Monaten am Flughafen wurde er im Oktober verhaftet und verbrachte weitere zwei Monate in einem Auffanglager. Er selbst äußert sich in einem Twittervideo nicht zu diesen letzten Wochen. «Das ist nicht wichtig. Wichtig ist jetzt die Gegenwart und die Zukunft.»

Breaking news ✌✌ pic.twitter.com/o2vQGROBdS— Hassan Al Kontar (@Kontar81) 26. November 2018

Über Taiwan erreichte Al-Kontar schließlich Vancouver. Zu CNN sagte er über seine ersten Tage in Freiheit: «Ich will die frische Luft genießen und einfach auf den Straßen herumlaufen, so viel es geht. Ich dusche heiß und trinke Kaffee mit Freunden.»

Er könne noch immer nicht glauben, nun frei zu sein. «Vor lauter Aufregung kann ich nicht schlafen.» Al-Kontar habe einen Job in einem Hotel, den er, sobald er sich erholt habe, antreten werde. «Mir wurde bewusst, dass das wirkliche Leben manchmal wunderbarer ist als die Träume von diesem Leben.»

