Hier wird ein 20-​​stöckiges Hochhaus gesprengt

In Duisburg ist am Sonntag ein 20-stöckiger Wohnblock gesprengt worden. Wie die Polizei der Ruhrgebietsstadt mitteilte, verlief die Sprengung planmäßig. Das «Weißer Riese» genannte Hochhaus aus den 1970er Jahren stürzte mit einem lauten Knall in einer gigantischen Staubwolke in sich zusammen, wie die Videobilder zeigen.

(L'essentiel/vwi)