Mann zündet sich in Dresden an

In der Dresdner Altstadt hat sich ein Mann mit einer Flüssigkeit übergossen und angezündet. Der Vorfall ereignete sich am Freitagmittag, wie die Polizei mitteilte. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wo er wenige Stunden später verstarb.

Zur Identität des Mannes lagen zunächst keine Angaben vor. Auch zu den Hintergründen der Tat konnte die Polizei am frühen Abend noch keine Angaben machen.

(L'essentiel/AFP)