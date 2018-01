Schlammlawine reißt 13 Menschen in den Tod

Von einem kräftigen Sturm ausgelöste Schlammlawinen haben im Süden Kaliforniens mindestens 13 Menschen das Leben gekostet. Das gaben die Behörden am Dienstag bekannt, zuvor war die Rede von acht Todesopfern gewesen.

Es sei wahrscheinlich, dass sich die Zahl der Toten noch erhöhe, sagte der Sheriff von Santa Barbara County auf einer Pressekonferenz. Rettungskräfte seien dabei, das Geröll zu durchkämmen.

Die meisten Toten wurden in Montecito in der Nähe von Santa Barbara in den Überresten ihrer Häuser gefunden. Gebäude wurden von Wasser und Geröll mitgerissen. Teilweise stand der Schlamm hüfthoch in den Straßen.

«Ich dachte, ich wäre tot»

In den sozialen Netzwerken waren Fotos von Wohnzimmern zu sehen, in denen der Schlamm hüfthoch stand. Laut Feuerwehr wurden mehrere Häuser von ihren Fundamenten heruntergespült und zerstört.

"Home & belongings are safe and will be staying at home until storm passes, have lived in this area for 29 years and haven't seen anything close to this sort of destruction ever." - Matthew Adameck, who took these photos this morning. #mudslidespic.twitter.com/5mJdPjSVRE– David Daniel (@CNNLADavid) 9. Januar 2018

Für die Bezirke Santa Barbara, Ventura und Los Angeles hatten die Behörden Evakuierungen angeordnet. Aber lediglich 10 bis 15 Prozent aller in Santa Barbara lebenden Anwohner seien der Anweisung gefolgt, hieß es. Rettungsteams waren am Dienstag dabei, Schutt von der wichtigen Schnellstraße 101 zu räumen. Der Highway war zwischen Santa Barbara und Ventura gesperrt worden, wie auf einem von Talkmasterin Ellen DeGeneres deutlich wird.

This is not a river. This is the 101 freeway in my neighborhood right now. Montecito needs your love and support. pic.twitter.com/jRNCBrp4b5– Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 9. Januar 2018

Der Fernsehsender KEYT-TV zeigte Bilder einer Leiche, die auf einer schlammgesäumten Straße in einen Lastwagen gehoben wurde. Einsatzkräfte retteten eine 14-Jährige nach Stunden im Schlamm aus einem eingestürzten Haus. «Ich habe eine Minute lang gedacht, ich wäre tot», sagte die Jugendliche in einem Video des Senders KNBC-TV.

So viel Regen wie lange nicht mehr

Auslöser war Medienberichten zufolge selten heftiger Regen. Die Wassermassen trafen vielerorts genau die Gebiete, die erst vor wenigen Wochen mit verheerenden Bränden zu kämpfen hatten.

Nach den schweren Bränden habe die Oberfläche der Hügel Schlamm und Wasser nichts mehr entgegenzusetzen gehabt, hieß es. Vielerorts wurden bedrohte Anwohner aus ihren Häusern gerettet. In Los Angeles fiel den Angaben zufolge so viel Regen wie seit vielen Monaten nicht mehr.

Die Bilanz der Toten ist damit schon größer als beim großen kalifornischen Erdrutsch vom 10. Januar 2005, bei dem zehn Menschen starben. Damals gab in der Stadt La Conchita ein Hügel nach. La Conchita ist vom Ort des derzeitigen Schlammlawinen-Unglücks nur rund 32 Kilometer entfernt.

(L'essentiel/roy/sda/ap)