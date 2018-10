Kleiner Hase bekommt neue Ohren

Als Rodajia Welch, eine britische Sozialarbeiterin, eine Bande an Hasen adoptierte, fiel ihr auf, dass einer ein bisschen aus der Reihe tanzte. Mimi, so der Name des Fellknäuels, wurde ohne Ohren und nur mit drei Beinen geboren.

Welch verknallte sich sofort in den klein gewachsenen Hasen und wollte dem Außenseiter in der Bande etwas Gutes tun – also häkelte sie Mimi flugs ein Paar neue Ohren. Und weil das Tier damit so wahnsinnig süß aussah, gestaltete die 22-Jährige ihrem neuen Lieblingstier gleich noch eine Blumenkrone und ein paar Mickey-Maus-Ohren.

«Er kann sein, was auch immer er möchte»

«Das passte perfekt», sagt Welch zu «Kennedy News and Media». «So kann der Hase sein, was auch immer er sein möchte.» Mimi scheinen seine neuen Kopfbedeckungen nicht zu stören: «Ich binde ihr die Ohren nicht um den Kopf, damit sie sie auch von alleine abnehmen könnte, falls sie sie stören. Aber meistens ist der Hase so sehr mit Essen beschäftigt, dass ihm die Strickohren gar nicht erst auffallen», sagt Welch.

(L'essentiel/Tillate)