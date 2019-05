«Ich stieß die Passagiere aus dem Notausgang»

Die Maschine der Typs Suchoi Superjet-100, die von Moskau in die russische Stadt Murmansk im Norden des Landes fliegen sollte, musste am Sonntag kurz nach dem Start am Flughafen Scheremetjewo notlanden. Dort ging der hintere Teil des Flugzeugs in Flammen auf. An Bord befanden sich 78 Menschen, 41 davon kamen ums Leben.

Noch bevor das Flugzeug stillstand, seien alle Passagiere von ihren Sitzen aufgestanden und hätten sich nach vorne bewegt, erzählt Kasatkina gegenüber Medien. Kurz darauf habe sofort die Evakuierung der Maschine begonnen.

Zu diesem Zeitpunkt sei laut Kasatkina noch kein Feuer in der Kabine zu sehen gewesen. «Ich kickte die Tür mit meinem Bein auf und stieß die Passagiere nach Draußen», so die 34-Jährige. Um die Evakuierung zu beschleunigen, habe sie am Ende jeden einzelnen Flugzeuginsassen am Kragen gepackt.

Flugbegleiter blieb bis zum Schluss in der Maschine

Nicht nur Kasatkina rettete unzählige Leben, sondern auch Flugbegleiter Maksim Moiseev. Er versuchte zuerst, eine Tür im Heck des Flugzeugs zu öffnen. Als ihm dies nicht gelang, blieb er trotzdem an Bord und half den Passagieren, das Flugzeug auf anderen Wegen zu verlassen. Er blieb so lange in der brennenden Maschine, bis alle Menschen in Sicherheit waren – und starb anschließend in den Flammen.

Drei der insgesamt fünf Crew-Mitgliedern würden sich laut der russischen Nachrichtenagentur «Tass» derzeit im Krankenhaus befinden.

