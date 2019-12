Mann hält Kojoten für Hund – und nimmt ihn mit

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eli Boroditsky war auf dem Weg zu seiner Nachtschicht, als er mit seinem Auto auf einer Landstraße im kanadischen Manitoba ein wildes Tier anfuhr. Als er ausstieg, um sich das pelzige Unfallopfer genauer anzusehen, ahnte er nicht, dass es ein Kojote war: «Ich dachte, es sei ein Deutscher Schäferhund oder ein Husky», sagte er dem US-Nachrichtensender CNN. «Ich hätte niemals damit gerechnet, dass es sich um ein wildes Tier handelt.»

Der Arbeiter einer Käsefabrik wollte den «Hund» nicht einfach am Straßenrand zurücklassen. «Ich habe ihn gestreichelt, es war unglaublich, wie zahm er war», sagt Boroditsky. Er lud den rund 14 Kilogramm schweren Kojoten in seinen Hyundai und fuhr eineinhalb Kilometer weiter zur Arbeit nach New Bothwell, einem Ort südlich von Winnipeg.

Kojote übernachtete im Auto

Seine Arbeitskollegen, die sich mit Hunden besser auskennen, sahen sich das Tier im Auto genauer an und waren überzeugt, dass es ein junges Kojoten-Weibchen war. Boroditsky war überrascht und vereinbarte schließlich mit dem Tierrettungsdienst, dass jemand den Kojoten am nächsten Morgen abholt. Der Kojote habe im Auto übernachtet und sich dabei wie ein stubenreiner Hund verhalten, sagte Boroditsky zum CNN-Newspartner CBC.

Der Kojote wird nun im Wildlife Haven Rehabilitation Centre gesund gepflegt. Laut einer Mitarbeiterin soll er nicht älter als drei Jahre sein. In ein paar Wochen wird er wieder in die freie Wildbahn entlassen.

(L'essentiel/Leg)