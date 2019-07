«Ich sah, wie Passagiere zusammenklappten»

Am Mittwochmittag ist es am Flughafen Schiphol in Amsterdam zu einer folgenschweren Panne im Tanksystem gekommen. Rund 180 Flüge musste annulliert werden und Tausende Passagiere saßen am Flughafen fest.

So auch Leser P. K.* (26) und seine Freundin: «Unser Swiss-Flieger hätte kurz vor 15 Uhr starten sollen. Um 18.30 Uhr wurde bekannt, dass er annulliert worden war. Uns wurden Unterkunft und Essen versprochen. Doch erst gab es nicht genügend Essensvoucher und dann hieß es, dass es keine freien Hotels mehr gebe.» Angestellte der Swiss hätten den Reisenden mitgeteilt, sie müssten sich selbst auf die Suche nach einem Hotelzimmer begeben.

K. erzählt, dass die Zustände im Flughafen menschenunwürdig gewesen seien: «Im Gebäude war es gefühlte 40 Grad heiß. Ich sah Leute zusammenklappen, andere mussten in dieser Hitze übernachten.» Niemand habe sich um die gestrandeten Reisenden gekümmert, auch nicht um die allein reisenden Kinder. «Nach drei Stunden in der Warteschlange des Swiss-Infodesks wurde dieser zusammen mit sämtlichen anderen Schaltern geschlossen – Feierabend», berichtet K.

«Um 21 Uhr machten alle einfach Feierabend»

Ihnen seien keinerlei Informationen zu anderweitigen Reisemöglichkeiten oder Rückerstattungen gegeben worden. Auch telefonisch habe er bei der Swiss niemanden erreicht. Seine Freundin und er hätten darüber nachgedacht, mit dem Zug nach Hause zu reisen, sagt K. Doch der Bahnschalter am Flughafen Schiphol sei wie alle anderen um 21 Uhr geschlossen worden. «Wir wurden von Security-Angestellten aus der Flughafenhalle begleitet. Es hieß, wir können am nächsten Morgen wieder kommen.»

Anders als andere Reisende hat das junge Paar schließlich ein Hotel gefunden. «Nach über 12 Stunden am Flughafen und mehr als 10 Telefonaten haben wir zudem einen Rückflug nach Zürich für Donnerstagnachmittag buchen können – via Genf und mit der Fluggesellschaft KLM.» Die Swiss habe anderen Reisenden einen Flug für Freitagabend organisiert. Erst ein Anruf beim deutschen Kundendienst der Swiss habe wirklich weiterhelfen können: «Sonst hat niemand etwas getan, um uns zu helfen.» K. hofft, dass er die Kosten fürs teure Hotelzimmer zurückerstattet bekommt.

Swiss spricht von Ausnahmesituation

Swiss-Sprecher Florian Flämig bestätigt, dass die Swiss ihren Passagieren bei Flugunregelmäßigkeiten Verpflegung und gegebenenfalls Unterkunft (samt Transfer) bezahle. Das Bodenpersonal kümmere sich in der Regel um die Suche nach Hotelzimmern. «In diesem Fall waren jedoch zahlreiche Airlines und damit sehr viele Passagiere betroffen, was die Suche bedauerlicherweise erschwerte.» Um Passagieren eine lange Wartezeit zu ersparen, seien diese Teils gebeten worden, auf Rechnung der Swiss selbst ein Hotel zu organisieren.

Flämig versichert, dass K. die Hotelkosten zurückerstattet bekommen werde. Auch dass der von der Swiss bereitgestellte Alternativflug erst am Freitag sei, habe seinen Grund: «Wir buchen stets auf die bestmögliche verfügbare Alternative um. Wegen der Ausnahmesituation am Flughafen Schiphol und zahlreicher betroffener Passagiere waren diese für einige Kunden erst am übernächsten Tag verfügbar.» Dass die Swiss-Hotline nicht erreichbar gewesen sei, könne ebenfalls mit dem Ausnahmezustand zusammenhänge, gelegentlich komme es zu Wartezeiten. «Eigentlich ist sie aber 24 Stunden erreichbar.»

Twitter-User klagen an

Laut Angaben des Flughafens Schiphol ist das Tanksystem seit Mittwoch um 21 Uhr wieder voll betriebsfähig. Eine unabhängige Untersuchung soll aufdecken, wieso die Panne erfolgte. Auch gestern kam es zu zahlreichen Flugannullationen und Verspätungen.

Auf Twitter machen Reisende ihrem Ärger Luft. So schreibt eine Userin: «Ich denke, wir werden in dieser Warteschlange sterben. Kein Wasser, gar nichts – nur warten, unseren Flug verpassen, wieder warten und einen neuen Flug buchen. Warten, bis wir sterben.» Eine weitere: «Es gibt immer noch kaum Flüge und diese kosten auch noch 600 Euro. Eine Schande!»

*Name der Redaktion bekannt

(L'essentiel/jk)