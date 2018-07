Stormy Daniels in Strip-​​Club verhaftet

Artikel per Mail weiterempfehlen

Pornodarstellerin Stormy Daniels ist bei einem Auftritt in einem Strip-Club in Columbus im US-Bundesstaat Ohio am frühen Donnerstagmorgen festgenommen worden. Dies bestätigte der Anwalt der Schauspielerin, Michael Avenatti, gegenüber US-Medien und auf Twitter.

Die 39-Jährige sei festgenommen worden, weil sie es zugelassen habe, dass ein Zuschauer sie während ihrer Perfomance berührt habe, führte der Jurist aus. Er vermutet, die Festnahme sei politisch motiviert gewesen. «Das riecht nach Verzweiflung. Wir werden gegen die falschen Anschuldigungen ankämpfen», versicherte der Anwalt auf Twitter. Seine Mandantin habe ihre Show landesweit in fast 100 Strip-Clubs aufgeführt.

Just rcvd word that my client @StormyDaniels was arrested in Columbus Ohio whole performing the same act she has performed across the nation at nearly a hundred strip clubs. This was a setup & politically motivated. It reeks of desperation. We will fight all bogus charges. #Basta— Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 12. Juli 2018

She was arrested for allegedly allowing a customer to touch her while on stage in a non sexual manner! Are you kidding me? They are devoting law enforcement resources to sting operations for this? There has to be higher priorities!!! #SetUp #Basta— Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 12. Juli 2018

Bei Daniels' Auftritt im Club Sirens sei sie auf «nicht-sexuelle» Weise berührt worden, sagte Avenatti der Nachrichtenagentur AP. In Ohio verbietet ein Gesetz namens «Community Defense Act» jedem, der kein Familienmitglied ist, nackte oder halbnackte Tänzer und Tänzerinnen zu berühren.

Undercover-Polizisten im Strip-Club

Anwalt Avenatti erwartet, dass seine Mandantin in Kürze auf Kaution freikommt und eine Ordnungswidrigkeitsanklage zu erwarten hat, wie der «Guardian» schreibt. CNBC zufolge hielten sich mehrere Undercover-Polizisten im Strip-Club auf. Als es zur Berührung gekommen sei, seien diese sofort aufgestanden und hätten Daniels verhaftet.

Daniels, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt, geriet in die Schlagzeilen, als sie angab, 2006 Sex mit Donald Trump gehabt zu haben. Der heutige US-Präsident bestreitet das. Die Schauspielerin verklagte Trump und dessen Anwalt Michael Cohen, der sie Tage vor der Präsidentschaftswahl 2016 eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen ließ.

