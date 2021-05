Chinas «Cooling-​​off» senkt immens die Scheidungsrate

In China ist die Scheidungsrate im laufenden Jahr verdächtig stark zurückgegangen. Nicht etwa, weil die Menschen sich in Zeiten der Corona-Pandemie näher stünden oder sich inniger liebten, im Gegenteil: Vor einem Jahr noch explodierten in den chinesischen Großststädten die Anträge auf eine Scheidung. Dieses Jahr aber wurden im ersten Trimester über 70 Prozent weniger Scheidungen verzeichnet.

Möglich machte das ein im Januar in Kraft getretenes, weithin unpopuläres Gesetz, das scheidungswilligen Ehepaaren eine dreißigtägige «Bedenkzeit», eine «cooling-off»-Periode, vorschreibt. Nach diesen 30 Tagen müssen die Noch-Eheleute den eingereichten Scheidungsantrag erneut bestätigen.

Populäre «Blitzehen» und «Blitzscheidungen»

Mit dem Gesetz reagiert Peking auf die schon lange sinkende Geburtenrate bei gleichzeitiger Überalterung im Land. Zudem soll mit dem Gesetz auch das eher laxe Verhältnis der jüngeren Generation gegenüber Ehe und Scheidung – seit einigen Jahren sind sowohl «Blitzehen» wie «Blitzscheidungen» in Mode – korrigiert werden.

Offenbar mit erstem Erfolg: Seit Einführung der bürokratische Hürde wurden in den ersten drei Monaten dieses Jahres 296’000 Scheidungen registriert, während es im gleichen Zeitraum des Vorjahres 1,05 Millionen gewesen waren respektive 1,06 Millionen im Jahr davor.

Diese Zahlen mitsamt dem neuen Gesetz haben in den sozialen Medien für eine heftige Diskussion gesorgt. Die 30-Tages-Frist werde unglückliche Ehen bloß verlängern, so der Tenor. «Ehe trägt im Gegensatz zur Scheidung nicht unbedingt zum Glück bei», schreibt ein User aus Weibo, dem chinesischen Twitter-Pendant. «Diese Zahlen zeigen nur, dass 70 Prozent der Leute ihre Chance auf Glück verpassen.»

«Kein Wunder, dass die Raten sinken»

Ein anderer Nutzer schreibt: «Wenn man alle Hebel in Bewegung setzt, um Scheidungen zu verhindern, ist es ja kein Wunder, dass die Raten sinken. Davon abgesehen gibt es keine Statistik, die zeigt, wie stark das Leid zugenommen hat.»

Der Unmut war schon groß, als das Gesetz über die 30 Tage Bedenkfrist letztes Jahr vorgestellt wurde. Viele fühlen sich bevormundet und in ihrem Privatleben gestört. Vom Netzwerk WeChat zitiert die NZZ einen User damals: «Die Regierung möchte vielleicht, dass die jungen Menschen die Ehe wieder ernster nehmen. Doch diese Bedenkzeit ist eine Zwangsmaßnahme und verletzt unsere Rechte. Es macht die privaten Gefühle zweier Menschen zu einer öffentlichen Angelegenheit.»

Fast 20 Prozent bereuen Heirat

Ob der tiefe Trend bei den Scheidungen auch langfristig anhält? Zumindest ist in diesem Zusammenhang gut zu wissen, dass zunehmend mehr chinesische Frauen unglücklich in ihrer Ehe sind. Fast 20 Prozent sagten im vergangenen Jahr, dass sie ihre Heirat bedauerten – mehr als doppelt so viele wie 2012 mit neun Prozent, wie eine aktuelle Umfrage nach Angaben der «South China Morning Post» ergab. Dagegen bedauerten nur sieben Prozent der Männer, geheiratet zu haben.

«Heiratet nicht, nur um zu heiraten!», riet ein User als Reaktion zur Umfrage. «Frauen leiden in der Ehe mehr als Männer», meinte ein anderer. «Bevorzugt gutes Single-Dasein anstelle improvisierter Ehen!».

(L'essentiel/gux/DPA)