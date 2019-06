4,5 Meter langer Hai vor Küste Kaliforniens gefilmt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Team aus dem Helikopter wollte ursprünglich Übungen in Bodega Bay in Kalifornien machen. Doch die Polizeibeamten mussten das Training, das zum Teil auch im Wasser stattfinden sollte, vorzeitig abbrechen. Der Grund: Ein riesiger Weißer Hai, der plötzlich aufgetaucht war. Als das Team das Wasser näher unter die Lupe nahm, bemerkten sie einen großen Schatten im Meer.

Erst vor wenigen Tagen waren die Polizisten an der Stelle noch selbst im Wasser gewesen. Jetzt zog dort ein gigantischer Haifisch seine Bahnen.

«Ein echter Brocken»

Schätzungen zufolge soll der Hai fast fünf Meter lang gewesen sein. «Ein echter Brocken», erklärte das Büro des Sheriffs von Sonoma in Kalifornien. Weiße Haie sind vor der Küste Kaliforniens zwar nicht gerade selten, die Größe des Raubfisches ist aber dann doch nicht alltäglich.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein riesiger Blauhai in Kroatien für Gesprächststoff gesorgt. Das Tier war vor der Küste bei Makarska von mehreren Urlaubern gesichtet worden. Die Aufnahmen des Raubfisches machten in nur wenigen Minuten in den sozialen Medien die Runde und trieben vielen Urlaubern die Schweißperlen auf die Stirn.

