Toter Camper im Death Valley war US-​​Kriegsveteran

Das Paar wollte in der Wüste des Death Valley campen gehen. Nachdem die beiden mit ihrem Subaru eine Panne mit zwei platten Reifen erlitten hatten, versuchten sie Hilfe zu holen. Insgesamt vier Tage dauerte es, bis sie von Rettungskräften von einem Felsvorsprung geborgen wurden. Für den 32-jährigen Alexander Lofgren kam jede Hilfe zu spät. Seine Freundin Emily Henkel überlebte schwer verletzt und musste am Fuß notoperiert werden.

Woran Lofgren gestorben ist, ist Gegenstand von Ermittlungen. Einem Bericht der «Washington Post» zufolge war er ein US-Veteran der Army. 2011 diente er beim Militär in Afghanistan, wo er als Kampfingenieur eingesetzt wurde. Nach seiner Zeit in der Army studierte er in Arizona Politikwissenschaften.

In Tucson im US-Bundesstaat Arizona arbeitete Lofgren für ein Programm, das sich um verwundete Kriegsveteranen kümmert. Sein ehemaliger Chef, der Kongressabgeordnete Raúl Grijalva, äußerte sich auf Twitter zum Tod des 32-Jährigen: «Er liebte das Leben, seine Familie und anderen zu helfen. Worte können nicht beschreiben, welchen unermesslichen Verlust er in den Herzen seiner Kollegen und Familie hinterlässt.»

Als Henkel und Lofgren eine Pneu-Panne erlitten, hätten sie die rund 35 Kilometer zurück zur Straße gehen können, von der sie ursprünglich kamen. Doch sie entschieden sich dagegen und versuchten, zum Mormon Point zu wandern, der in der Nähe einer anderen, relativ gut befahrenen Straße liegt, und ließen im Auto einen entsprechenden Zettel zurück. Das Problem: Der gewählte Weg ist zwar kürzer, aber auch gefährlicher. Er führt direkt durch einen Canyon, das Gelände ist steil. Als die Retter das Paar fanden, lagen sie auf einem Felsvorsprung, der nur nur noch rund drei Kilometer von Mormon Point entfernt ist. Für Lofgren kam allerdings jede Hilfe zu spät

Die Tragödie erschüttert die USA. Für die Familien der beiden Camper wurde eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Damit sollen die Rechnungen für die Rettung, den Krankenhausaufenthalt von Henkel und die Trauerfeier für Lofgren bezahlt werden. Inzwischen sind umgerechnet mehr als 38.000 Euro zusammengekommen.

(L'essentiel/Bianca Lüthy)