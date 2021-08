Britischer Student hat es sicher nach Dubai geschafft

«Danke an die brillanten Menschen der britischen Armee. Alles gut!», schrieb der 21-Jährige gegen Dienstagmittag auf seinem Facebook-Profil. Als Beweis veröffentlichte er ein Video, in dem man ihn zusammen mit anderen Flüchtlingen in einem Flugzeug am Boden sitzen sieht.

Auf dem Flug seien keinerlei Flüssigkeiten oder scharfe Gegenstände erlaubt gewesen, schreibt Miles in einem Facebook-Post. Weiter sei ihnen nur ein Gepäckstück à zehn Kilo genehmigt worden. «Die Menschen spendeten einander ihr Hab und Gut, weil sie dieses nicht mitnehmen durften», schreibt er. Für den Flug nach Dubai hätten ihm Männer 20 Proteinriegel in die Taschen gesteckt.

Der 21-Jährige reiste am 13. August nach Afghanistan und dachte, dass Afghanistan nicht vor Ablauf eines weiteren Monats fallen würde. Sein Ziel war es, die gefährlichsten Orte der Welt zu bereisen. Vor seiner Evakuierung befand er sich in einem «Safe House» der Vereinten Nationen. Mittlerweile ist er in Dubai gelandet.

(L'essentiel/Angela Rosser)