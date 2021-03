Unzufriedener Kunde biss Friseur in die Hand

Lange musste man in Deutschland auf den längst fälligen Friseurbesuch warten, ganz zu Schweigen von der großen Freude der Dienstleister rund ums Haar für den erlaubten Öffnungsschritt. Aber, wie heißt es so schön? «Wie man's macht, ist es falsch». In einem Friseurbetrieb in Memmingen (Bayern, Deutschland) kam es zu einem sehr unangenehmen Zwischenfall mit einem 20-jährigen Kunden, wie die Polizei mitteilt.

Höchst unzufrieden sei der junge Mann nach seinem Haarschnitt aggressiv geworden und habe sich auch nicht nach dem Angebot, dass die Leistung nicht verrechnet würde, beruhigen wollen. Stattdessen habe er den Haarstylisten ins Gesicht geschlagen und ihm in die Hand gebissen. Der Friseur habe sich daraufhin gewehrt und ebenfalls ebenfalls mit der Faust zugeschlagen.

Die Mitarbeiter hätten es schlussendlich geschaftt, den Raufbold aus dem Friseurladen zu schieben, wo er noch in letzter Sekunde davon abgehalten habe werden können, einen Ziegelstein gegen die Auslage zu werfen. Die Polizei ermittelt nun gegen den 20-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung.

(L'essentiel/tine)