China meldete erste Corona-​​Fälle vor genau einem Jahr

Das Jahr 2020 stand ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Vor genau einem Jahr informierte China die Weltgesundheitsorganisation über die ersten Corona-Infektionen.

Die chinesischen Behörden setzten am 31. Dezember 2019 das WHO-Büro in Peking darüber in Kenntnis, dass offenbar ein neuartiges Virus bei mehreren dutzend Menschen in der Millionenstadt Wuhan eine Atemwegserkrankung ausgelöst habe.

Die ersten Ansteckungen, die die WHO nachträglich als Corona-Infektionen einstufte, reichen bis zum 8. Dezember 2019 zurück. Mittlerweile tauchten vermehrt Berichte auf, dass das Virus in Europa schon früher zirkulierte. Weltweit wurden bisher 82 Millionen Infektionen nachgewiesen, mehr als 1,79 Millionen Menschen starben.

(L'essentiel/red)