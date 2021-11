Zweijährige an Alkoholvergiftung gestorben

In Russland ist vor wenigen Tagen ein zweijähriges Mädchen gestorben – an einer Alkoholvergiftung. Wie mehrere Medien berichten, habe der Familienvater A.M. (38) sowohl Tochter (2) als auch Partnerin O.C. (43) bewusstlos zuhause in Moskau vorgefunden.

M. sei morgens nach einer Nachtschicht von seinem Job als Taxifahrer heimgekehrt. Er erwartete, dass ihm seine kleine Tochter wie gewöhnlich in die Arme springt – allerdings kam es nicht dazu. «Als ich nachhause kam, lagen sie beide bewusstlos im Bett. Ich habe umgehend die Rettung alarmiert.»

Vater ist fassungslos

Die Rettungskräfte transportierten die beiden daraufhin ab. Es handelte sich offenbar um eine Alkoholvergiftung. Das Kind wurde auf schnellstem Wege ins Krankenhaus nach Noginsk gebracht, verstarb dort aber wenig später auf der Intensivstation. Der Vater ist fassungslos. Er könne nicht nachvollziehen, was geschehen war. «Mir wäre nie aufgefallen, dass meine Partnerin trinkt», wundert sich M.

Die Frau überlebte hingegen. Ein paar Tage, nachdem sie wieder zu Bewusstsein gelangt war, schilderte sie, dass sie sich an nichts erinnern könne. Sie wisse nicht, wie es zu der Vergiftung gekommen war.

Ermittlungen laufen

In der Wohnung wurden indes mehrere Flaschen Billig-Wodka, mit einem Alkoholgehalt von 14 Prozent, gefunden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zum einen soll festgestellt werden, ob es sich um gefälschten Wodka gehandelt hat. Zum anderen wolle man herausfinden, ob das Kinder von den Eltern vernachlässigt worden war.

Gefälschter Wodka mit Methanol hat heuer bereits mehrere Menschenleben gekostet. 774 Todesfälle in Verbindung mit einer Alkoholvergiftung zählt Russland allein in diesem Jahr. In der Causa rund um den gefälschten Alkohol wurden Medienberichten zufolge schon mehrere Festnahmen durchgeführt.

(L'essentiel/sm)