Soziale Geste – mit tödlichen Beatmungsgeräten?

Russland hat die Nutzung seiner Beatmungsmaschinen namens Awenta-M gestoppt. Der Grund: Am 9. und am 12. Mai war es zu zwei Bränden in Corona-Kliniken gekommen. Dabei starben sechs Patienten.

Ermittler gehen dem Verdacht nach, dass es einen Kurzschluss an den Maschinen gegeben hat – mit den Bränden als Folge. Ab sofort sei die Nutzung der seit dem 1. April hergestellten Geräte für die künstliche Beatmung von Patienten untersagt, teilte die Gesundheitsschutzbehörde Rossdrawnadsor in Moskau mit.

Ärzte warnten Putin

Bereits 2018 hatten laut Spiegel.de zwölf medizinische Hilfsorganisationen in einem gemeinsamen Brief an Putin gewarnt: Die einheimischen Geräte «entsprechen nicht den aktuellen Anforderungen, sind von niedrigerer Qualität, arbeiten nicht so zuverlässig und haben weniger Funktionen als westliche Modelle». Dennoch zwinge die Regierung die Krankenhäuser seit 2019, russischen Geräten den Vorzug zu geben – darunter befindet sich eben auch das anfällige Modell Aventa-M.

Am 1. April hatte der Kreml 45 Awenta-Beatmungsgeräte in einem aufsehenerregenden PR-Stunt auch an die USA geliefert. Damals sah es so aus, dass Russland von der Coronakrise weniger schwer betroffen sein könnte als viele westliche Länder. Die Hilfslieferungen in die USA waren im russischen Fernsehen übertragen worden – eine humanitäre Geste mit der Botschaft: Wir helfen den Vereinigten Staaten, die, in Not geraten, ihre eigenen Sanktionen umgehen. So «humanitär» war die Hilfe der Russen dann aber doch nicht. Wie jetzt herauskam, zahlten die USA 660.000 Dollar an die Geräte.

FEMA untersagt Nutzung

Die für den Katastrophenschutz zuständige US-Behörde FEMA hat nun die Nutzung der Awenta-M-Apparate untersagt, bis die Brände in Russland aufgeklärt sind. Nicht, dass das vordringlich gewesen wäre: Die gelieferten Maschinen waren in den USA gar nie zum Einsatz gekommen. Offenbar auch deshalb, weil «die Geräte auf die europäische Spannung von 220 Volt ausgerichtet sind, nicht auf die in den USA üblichen 110 Volt», wie Spiegel.de weiter schreibt. Auch nach Italien hatte Russland seine Beatmungsgeräte geflogen.

Für den russischen Präsidenten Waldimir Putin und seine Bevölkerung kommt das Beatmungsgeräte-Debakel zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Russland ist nach den USA am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen. Zuletzt war die Zahl der offiziell erfassten Infektionen erneut um mehr als 10.000 auf 241.271 gestiegen. Die Zahl der Toten wurde mit 2212, die der Genesenen mit 48.003 angegeben. Experten gehen wie auch in anderen Ländern von einer hohen Zahl nicht erfasster Fälle aus.

