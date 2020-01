Diese Frau und ihr Sohn hatten riesiges Glück

Diese Mutter hatte Glück: Sie fuhr gerade mit ihrem kleinen Sohn auf dem Motorrad, als sie abbog und einem anderen Motorrad den Weg abschnitt. Sowohl die Frau als auch ihr Kind waren ohne Helm unterwegs.

Es kam zum Zusammenstoß. Die Dashcam des Motorradfahrers, dem der Weg abgeschnitten worden war, zeichnete den Unfall auf.

Die Kollision ereignete sich am 30. Dezember in Nakhon Sri Thammarat in Südthailand. Verletzt wurde niemand.

(L'essentiel/jad)