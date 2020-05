Amokläufer verletzt fünf Personen

Im österreichischen Baden, rund 40 Kilometer von Wien entfernt, kam es am Donnerstagabend zu einem Amoklauf. Nach ersten Informationen von heute.at wurden an drei Tatorten fünf Menschen verletzt. Am Mittwoch gegen 22.30 Uhr wurde im Bereich des Weikersdorfer Platzes in Baden eine Person durch einen vorerst unbekannten Täter mit einem Messer schwer verletzt.

Binnen Minuten war ein Großaufgebot der Polizei und Rettung vor Ort und brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Der Angreifer war auf der Flucht. Wenig später kam es vor einem Supermarkt zur nächsten Attacke. Nach ersten Informationen wurden dort drei weitere Personen verletzt. Die Polizei durchsuchte mit Diensthunden die Gegend nach dem Flüchtigen.

Mutmaßlich Ex-Freundin unter Opfern

Auf dem Grundstück einer Villa in der Elisabethstraße konnte der selbst schwer verletzte Täter schließlich überwältigt werden. Er sowie ein fünftes Opfer wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Im Umfeld der drei Tatorte waren an Fahrzeugen und Gebäuden überall Blutspuren zu sehen, die Kripo sicherte an den Schauplätzen möglichst viele Spuren. Die genauen Hintergründe zur Tat waren noch nicht bekannt. Laut unbestätigten Informationen soll unter den Verletzten die Ex-Freundin des mutmaßlichen 16-jährigen Täters, sowie drei weitere, teils jugendliche, Opfer sein.

(L'essentiel/Katja Fässler)