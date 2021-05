Kundin entdeckte tote Frau im Solarium

An Pfingsten wurde in einem Solarium im österreichischen Jennersdorf eine Frau (50) tot aufgefunden. Eine Kundin bemerkte die geschlossene Kabine und öffnete die Tür mit einer Münze, als sie keine Geräusche hörte und auch niemand auf ihre Rufe reagierte. In der Kabine fand sie eine leblose Frau auf der Solariumliege, wie die «Kronen Zeitung» schreibt.

Kein Defekt des Solariums

Trotz sofortigem Alarm und der Rettungsversuche durch die Einsatzkräfte konnte die 50-Jährige nicht mehr wiederbelebt werden. Laut Ermittlungen hatte die Frau das vollautomatische Sonnenstudio in Deutsch Kaltenbrunn am Sonntag kurz vor 14.30 Uhr aufgesucht. Ihre Leiche wurde gegen 16.45 entdeckt. Die Tote wies keine Verletzungen auf, der Leichnam wird aber noch untersucht. Von einer Dritteinwirkung geht die Polizei nicht aus. Auch ein Defekt des Solariums sei nach einer Überprüfung auszuschließen, heißt es vom Betreiber: «Wir sprechen den Angehörigen unser tiefstes Mitgefühl aus.»

