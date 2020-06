Oktopus-​​artige Aliens auf dem Jupitermond

Existiert außerirdisches Leben doch viel näher an unserem Heimatplaneten Erde als bisher vermutet? Ein Forscherteam des NASA Jet Propulsion Laboratory im kalifornischen Pasadena fand nun neue Hinweise darauf, dass der Jupitermond «Europa» Aliens beherbergen könnte.

Europa besitzt nicht nur eine sauerstoffreiche Atmosphäre, sondern auch einen Ozean, der sich unter einer über 17 Kilometer langen dicken Schicht aus Eis verbirgt. Durch neue Daten von Hubble Weltraumteleskops gelangten die Wissenschaftler zu erstaunlichen Erkenntnissen: «Wir nahmen an, dass der Ozean sehr schwefelhaltig sein könnte. Unsere Simulationen legen jedoch nahe, dass das Wasser höchstwahrscheinlich chloridreich geworden ist. Mit anderen Worten, seine Zusammensetzung ähnelt den Ozeanen auf der Erde», erklärt Dr. Mohit Melwani Daswani, Geochemiker der NASA.

Oktopus-artige Kreaturen

Ergebnisse, die eine spannende Theorie um den Jupitermond zu untermauern scheinen: Seit Jahren spekulieren renommierte Wissenschaftler weltweit über Aliens auf Europa. Erst vor Kurzem teilte auch Monica Mary Grady, eine der führenden Weltraumforscherinnen Großbritanniens, ihre Einschätzung: Demnach sei es «nahezu Gewissheit, dass es auf Europa Leben unter dem Eis gibt». Dabei soll es sich um Kreaturen handeln, die sowohl in ihrem Erscheinungsbild als auch ihrer Intelligenz mit Oktopussen vergleichbar sind.

Die neuen Erkenntnisse zu Europa lassen ein derartiges Szenario nun noch wahrscheinlicher erscheinen, so das Forscherteam: «Europa ist eine unserer besten Chancen, Leben in unserem Sonnensystem zu finden», so Daswani.

