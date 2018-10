Mann tötet Polizisten und verletzt vier weitere

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bei einer Schießerei im US-Bundesstaat South Carolina ist Medienberichten zufolge ein Polizist getötet worden, vier weitere Beamte wurden verletzt. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden, schrieben die Behörden des Bezirks Florence am Mittwoch auf Twitter.

****Major Update****The active shooting situation is over and the suspect is in custody. We are asking everyone to stay away from Vintage Place as there is still an active crime investigation in progress. pic.twitter.com/1OImJOjqXS– FCEMD (@FlorenceCoEMD) 3. Oktober 2018

Die Schießerei sei beendet. Genauere Angaben zu dem Vorfall wurden zunächst nicht gemacht. Der stellvertretende Sheriff Glenn Kirby bestätigte das Geschehen in Medienberichten. Bei dem Todesopfer handelte es sich den Angaben nach um ein Mitglied der Stadtpolizei von Florence.

Ein Stadtsprecher sagte, die Einsatzkräfte hätten auf einen Vorfall in einem gehobeneren Viertel reagiert, als sie unter Beschuss geraten seien. Die Beamten seien teils schwer verletzt worden – neben dem toten Stadtpolizisten sei ein weiterer Polizist seiner Einheit im Einsatz gewesen sowie drei stellvertretende Sheriffs.

«Niederschmetternde Nachrichten»

Kriminaltechniker wurden an den Tatort geschickt. In Florence im Nordosten von South Carolina leben rund 37.000 Menschen. Die Stadt gehört zur Region Pee Dee, die zuletzt vom Hurrikan Florence heimgesucht wurde.

This is simply devastating news from Florence. The selfless acts of bravery from the men and women in law enforcement is real, just like the power of prayer is real. (1/2)– Gov. Henry McMaster (@henrymcmaster) 3. Oktober 2018

Gouverneur Henry McMaster twitterte, die Nachrichten aus Florence seien niederschmetternd. In den Strafverfolgungsbehörden seien selbstlose und mutige Männer und Frauen im Einsatz. Nach Angaben des National Law Enforcement Memorial Fund sind in den USA sind in diesem Jahr bereits mehr als 100 Polizisten getötet worden. Mehr als jeder Dritte stand im Zusammenhang mit Schusswaffen.

