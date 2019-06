Heldenhafte Mutter rettet ihr Kind

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eine Mutter in Kolumbien wird in Sekundenbruchteilen zur Superheldin, als ihr Kleinkind beinahe meterweit abstürzt.

Ein Überwachungsvideo zeigt den Vorfall in einem Wohnhaus im kolumbianischen Antioquia. Die Mutter kommt mit ihrem Kleinkind an eine Tür und scheint am Handy zu sprechen. Die kurze Ablenkung reicht aus. Das Kind rennt zu einer Absperrung und verliert das Gleichgewicht.

Kopfüber in die Tiefe

Kopfüber stürzt das Kind nach vorne in die Tiefe. Die Mutter bemerkt es gerade noch und reagiert blitzschnell. In letzter Sekunde greift sie das Beinchen und verhindert einen womöglich tödlichen Absturz.

Ein daneben stehender Postbote sprintet sofort die Treppe hinunter, um das Kind aufzufangen, sollte es der Mutter aus der Hand rutschen. Auch weitere Menschen eilen herbei. Doch ihre Hilfe ist nicht notwendig, die Mutter zieht ihr Kleines alleine wieder nach oben. Das Kind kommt mit dem Schrecken davon.

(L'essentiel/hos)