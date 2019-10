Mann wird vor einfahrenden Zug gestoßen und stirbt

Bei einer Auseinandersetzung in Berlin zwischen mehreren Personen ist in der Nacht auf Mittwoch ein Mann vor einen einfahrenden Zug gestoßen worden. Das Teilt die Polizei der deutschen Hauptstadt via Twitter mit. Die Tat ereignete sich gegen Mitternacht am U-Bahnhof Kottbusser Tor.

Die herbeigeeilten Ersthelfer versuchten den Schwerverletzten wiederzubeleben, allerdings ohne Erfolg. Medienberichte zufolge, kamen Angehörige des Opfers zum Tatort. Sie seien zum Teil schockiert zusammengebrochen und mussten betreut werden. Ein Augenzeuge gab an, dass der Mann mit dem Kopf gegen den Zug geprallt sei.

Tatverdächtiger ist flüchtig

Ob der Stoß gezielt erfolgte, konnte die Polizeisprecherin zunächst nicht sagen. Der Tatverdächtige sei flüchtig. Die Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Aufklärung über den Tathergang verspricht sich die Polizei unter anderem von der Auswertung von Videoaufzeichnungen.Die Mordkommission ermittelt.

Erst vor wenigen Wochen ereignete sich eine ähnliche Tat am Frankfurter Bahnhof. Dort wurde ein acht Jahre altes Kind von einem 40-Jährigen vor einen ICE-Schnellzug gestoßen.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen wurde heute Nacht ein Mann im U-Bhf. #KottbusserTor vor einen einfahrenden Zug gestoßen und kam ums Leben. Die 4. Mordkommission unseres #LKA hat die Ermittungen aufgenommen.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) October 30, 2019

(sw/L'essentiel)