Mehrere Menschen sterben bei Zugkollision

In der Nacht auf Sonntag ist es im US-Bundesstaat South Carolina zu einem Zugunglück gekommen. Wie mehrere englischsprachige Medien berichten, ereignete sich eine Kollision zwischen einem Passagier- und einem Güterzug.

Es gibt mindestens zwei Tote und 50 Verletzte wie CNN unter Berufung auf Aussagen des Lexington County Sheriff's Departement berichtet.

In einem Statement des Zugunternehmens Amtrak heißt es, die Leitmaschine sowie einige Passagierwaggons seien entgleist. An Bord der Nachtzuges «Silver Service» befanden sich acht Besatzungsmitglieder und etwa 139 Passagiere. Rettungsdienste waren am Unfallort zwischen Charleston Highway und Pine Ridge Road im Einsatz.

Zweiter Amtral-Vorfall

Es ist der zweite Amtrak-Vorfall in weniger als einer Woche. So ist am Mittwoch im US-Bundesstaat Virginia ein Zug mit republikanischen Kongressmitgliedern an Bord mit einem Müllwagen kollidiert. Eine Person wurde dabei getötet.