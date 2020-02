Polizist schießt Mann einen Hoden weg

Der absurde Fall eines 46-Jährige wird derzeit vor dem Landgericht München verhandelt. Anton H. ist wegen versuchten Totschlags angeklagt. Er hatte einen Polizisten mit einem Messer bedroht, der Polizist verteidigte sich – und schoss ihm dabei zwischen die Beine. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Am 16. Januar 2019 war Anton H. ausgetickt, nachdem er herausfand, dass seine Verlobte ihn betrügt. Die Verlobte rief daraufhin die Polizei. Als diese eintraf, ging Anton H. mit einem 20 Zentimeter langen Messer auf die Beamten los. Dabei soll er auf Drogen gewesen sein. So sagte die Verlobte laut Bild vor dem Gericht: «Der war auf Drogen. Das hab ich gemerkt». Es soll auch nicht das erste Mal gewesen sein. Der Angeklagte gab zu seit mehreren Jahren Drogenprobleme zu haben.

« Die haben mir den Arsch zerfetzt »

Der Polizist schilderte die Tat so, dass der Angeklagte mit dem Messer auf ihn stürmte und in unmittelbarer Nähe nur noch durch einen Schusswaffengebrauch zu stoppen war. Getroffen wurde dabei der Hoden des Angeklagten. Dieser gab außerdem vor Gericht an, dass er wollte, dass die Polizei ihn erschieße.

Dem Mann musste in einem Krankenhaus der rechte Hoden abgenommen werden. Vor Gericht beteuerte er laut Bild: «Die haben mir den Arsch zerfetzt».

