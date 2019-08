Nasa-​​Karte zeigt Brände auf der ganzen Welt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nicht nur im Amazonas brennt eine große Fläche. Wie eine Karte der Nasa zeigt, wüten überall auf der Welt Feuer. Gerade in Zentral- und Ostafrika gibt es zahlreiche Brände. Die haben aber auch Gutes: Weil abgestorbene Gräser in der Savanne nur langsam zersetzt werden, hindern sie junge Pflanzen am Wachsen. Das Feuer beseitigt sie und düngt gleichzeitig mit der Asche den Boden, schreibt der «Spiegel».

Braende weltweit

(L'essentiel/uten)