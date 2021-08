Mutter findet Retter ihres Sohnes via Facebook

«Mein Sohn wurde heute am Eschenauer Zeltfest niedergestochen und schwer verletzt, nun möchte ich auf diesem Weg die Ersthelfer, die meinem Sohn sofort geholfen und die Rettungskette in Gang gesetzt haben, finden.» – Dies postete Nadia H. (49) Sonntagabend auf ihrer Facebookseite. Der Jugendliche hatte einen Stich in die Lunge erlitten, konnte aber durch eine Operation gerettet werden. Er ist inzwischen außer Lebensgefahr.

Alle fünf Ersthelfer gefunden

Der Facebook-Aufruf von Gabriels Mutter wurde mehr als 1200 Mal geteilt und hat dadurch auch seinen Sinn erfüllt. Die 49-Jährige aus St. Georgen konnte inzwischen alle fünf Ersthelfer, die ihren Sohn bis zum Eintreffen des Notarztes versorgten, ausfindig machen. «Ich bin so froh, dass mein Sohn lebt. Ich möchte gar nicht daran denken, was alles passieren hätte können, wären die Ersthelfer nicht zur Stelle gewesen. Ich bin so unendlich dankbar, dass sie meinem Jungen geholfen haben. Das kann ich gar nicht in Worte fassen. Ich habe alle fünf schon kontaktiert», so die Mutter zu Heute.at.

Dabei soll es aber nicht bleiben. Denn die zweifache Mutter (der 18-jährige Jonas war auch auf dem Zeltfest, hat von dem Angriff aber nichts mitbekommen) will sich mit allen Beteiligten persönlich treffen. «Ich möchte mich noch von Angesicht zu Angesicht bei jedem Einzelnen bedanken für diese Heldentat.»

Tatmotiv liegt noch im Dunkeln

Doch zunächst will die zweifache Mutter natürlich rund um die Uhr für ihren Jungen da sein. Sie sagt: «Mein Mann und ich sind so oft es geht bei ihm. Er wurde mittlerweile auf die Normalstation verlegt. Die Ärzte sagten mir, dass Gabriel alles ohne bleibende Schäden überstehen wird.» Wie lange er allerdings noch im Krankenhaus bleiben muss, ist ungewiss.

Auch das Tatmotiv ist derzeit noch unklar. Auch die Tatwaffe, ersten Aussagen zufolge ein Küchenmesser, ist noch nicht aufgetaucht.

(L'essentiel/heute.at/pco)