Sandsturm verschluckt eine ganze Stadt

AUSTRALIA: Wow! This dust storm plunged the town of Mildura, Victoria into darkness earlier. The Bureau of Meteorology said winds gusts were around 54mph. Alina (Video Credit: Andrew Thomas) pic.twitter.com/hPkMBKLavY — BBC Weather (@bbcweather) May 7, 2019

Dem australischen Wetterdienst «Bureau of Meteorology» zufolge, fegte der Sturm mit 57 Stundenkilometer über die Stadt Mildura hinweg.

Der dortige Flughafen musste daraufhin geschlossen und ein Terminal evakuiert werden. Eine Wetterwarnung wurde herausgegeben.

Eine Augenzeugin schilderte, dass sich der Himmel innerhalb von nur 15 Minuten verdunkelte: Erst verfärbte er sich grau, dann orange und schließlich pechschwarz.

Beängstigende Momente

«Wir hörten den Sturm gegen 17 Uhr kommen. Als wir nach draußen gingen, um nachzuschauen, sahen wir eine riesige orangene Wolke auf uns zukommen», schilderte ein Betroffener gegenüber theage.com.au.

Nach gut 20 Minuten sei das Schlimmste wieder vorbei gewesen. Der aufgewirbelte Staub lag aber auch nach einer Stunde noch über der Stadt. Laut einem Bild.de-Bericht war der Regenmangel der vergangenen Woche für den massiven Sandsturm verantwortlich.

Auf Twitter haben zahlreiche User spektakuläre Bilder geteilt:

Ich habe gerade ein Bild von Freunden aus Mildura, Australien von einem Sandstorm bekommen. Ich hoffe, daß der Schaden nicht zu gross war. - Da bin ich doch mal wieder recht froh und dankbar in Deutschland zu wohnen. pic.twitter.com/mgOMMgyTn0 — martin schneider-lau (@martinschneide5) May 8, 2019

Ich habe gerade ein Bild von Freunden aus Mildura, Australien von einem Sandstorm bekommen. Ich hoffe, daß der Schaden nicht zu gross war. - Da bin ich doch mal wieder recht froh und dankbar in Deutschland zu wohnen. pic.twitter.com/mgOMMgyTn0 — martin schneider-lau (@martinschneide5) May 8, 2019

This huge dust storm turned skies black when it swept through Mildura yesterday afternoon. pic.twitter.com/EGu1GvIuSy — SBS News (@SBSNews) May 7, 2019

Amazing pictures of tonight's dust storm in #Mildura. Here's one as it's about to hit. #duststorm



: Robert Klarich



Full gallery: https://t.co/58rKOxtvEg pic.twitter.com/AjeK8WnyUC — Sunraysia Daily (@sunraysiadaily) May 7, 2019

(L'essentiel/ek)