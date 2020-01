US-​​Flugzeug lässt Treibstoff über Schule ab

Ein Passagierflugzeug der amerikanischen Delta Airlines hat am Dienstag kurz nach dem Start in Los Angeles wegen eines Triebwerkproblems Treibstoff über dem Spielplatz einer Grundschule abgelassen. Die Feuerwehr des Bezirks Los Angeles teilte mit, 17 Kinder und neun Erwachsene seien dabei leicht verletzt worden.

Niemand habe aber im Krankenhaus behandelt werden müssen. Um welche Verletzungen es sich konkret handelte, sagten die Rettungskräfte allerdings nicht.

Flight #DL89 climbed to 7.775 feet before it started it started to descend after less than 3 minutes. pic.twitter.com/k6QhvZvuPv