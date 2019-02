Flug nach Luxemburg muss notlanden

BE1265 from Manchester to Luxembourg squawking 7700 and looks to be diverting to Birmingham pic.twitter.com/K64A64GN5r — @Jonathan W ✈ (@flyhellas) 7. Februar 2019

Flybe-Flug BE1265 musste am gestrigen Donnerstag auf dem Weg von Manchester nach Luxemburg umdrehen, als einer der zwei Propeller der kleinen Maschine mitten im Flug ausfiel. Ein Fluggast beschreibt den Schreckmoment in einem Tweet mit einem «großen Blitz auf der linken Seite, nach welchem Rauch in die Kabine eindrang».

Big flash on left side then smoke in cabin so we had to turn around — Mo Millward (@little_mo_123) 7. Februar 2019

Die Piloten stellten den betroffenen Propeller ab und kehrten ins nahe Birmingham um, wo die Maschine ohne weitere Probleme eine Sicherheitslandung durchführte. Die Passagiere kamen mit dem Schrecken davon und wurden wenig später mit einer Ersatzmaschine nach Luxemburg geflogen.

(L'essentiel)