Nobelpreisträger verfolgt die Verkündung im Bett

Just in! New medicine laureate Ardem Patapoutian and his son Luca, watching the #NobelPrize press conference shortly after finding out the happy news.



Stay tuned for our interview with Patapoutian coming up soon!



Photographer: Nancy Hong pic.twitter.com/44OCpRSTki — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2021

Die Nachricht von seiner Auszeichnung mit dem Medizin-Nobelpreis hat den Wissenschaftler Ardem Patapoutian anscheinend zu noch nächtlicher Stunde erreicht – die offizielle Verkündung schaute er sich danach mit seinem Sohn im Bett sitzend an. Ein Foto, das das Karolinska-Institut am Montag per Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichte, zeigt die beiden noch etwas schlaftrunken wirkend in Kissen und Decken gekuschelt. Patapoutian hat einen Laptop auf seinen Knien – und ein sehr glückliches Lächeln im Gesicht.

Gemeinsam mit dem US-Amerikaner David Julius hatte der im Libanon geborene US-Forscher zuvor den diesjährigen Nobelpreis für Physiologie oder Medizin bekommen, wie das Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mitteilte. Patapoutian arbeitet an der Forschungseinrichtung Scripps Research im kalifornischen San Diego.

Wow amazing that my best friend in life @DJuliusSF ❤️ and colleague @ardemp got the early phone call this morning for the #nobelprize2021 pic.twitter.com/bAMylLE23r — Holly Ingraham (@hollyingrahamSF) October 4, 2021

Auch Julius wurde zu früher Stunde vom Karolinska-Institut informiert, wie seine Frau Holly Ingraham bei Twitter schrieb. Dazu stellte sie ein Bild von Julius, wie er – offenbar noch im Morgenmantel – auf ein elektronisches Gerät blickt. «Wir dachten, es wäre ein Scherzanruf», schrieb sie zu einem anderen Foto, das die beiden glücklich lächelnd mit Tassen in der Hand zeigt.

(L'essentiel/dpa)