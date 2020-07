KFC bringt Chicken Nuggets aus dem 3D-​​Drucker

KFC will gemeinsam mit dem russischen Forschungslabor 3-D Bioprinting Solutions Chicken Nuggets per 3D-Drucker herstellen. Das Unternehmen nennt das Produkt in einer Mitteilung das «Fleisch der Zukunft». Es soll dem Original-Chicken geschmacklich sehr nahe kommen.

Laut KFC soll das 3D-Fleisch die Antwort auf die steigende Nachfrage nach Alternativen zu traditionellem Fleisch sein. Außerdem soll die Umwelt dadurch geschont werden. Der Energiekonsum des Unternehmens soll mit dem russischen «Fleisch» um das 25-Fache reduziert werden.

Für das Produkt werden Hühnerzellen und pflanzliche Inhaltsstoffe verwendet. So sollen der Geschmack und auch die Struktur des Huhns nachgeahmt werden. Mit dieser Methode wird dem Tier keinen Schaden zugefügt. Vegetarisch sind die Produkte aufgrund der Zellen allerdings nicht.

Fleischersatzprodukte im Trend

Da das Partnerunternehmen von KFC in Moskau tätig ist, sollen die 3D-Nuggets im Herbst in Moskau lanciert werden. Um die Test-Nuggets zu probieren, muss der Kunde also zuerst einmal nach Russland reisen. Wie es anschließend weitergeht, lässt KFC offen.

Fleischersatzprodukte sind derzeit äußerst beliebt. Besonders im Trend liegen vegane Burger-Patties. Bereits im vergangenen Sommer und Anfang dieses Jahres testete KFC in ausgewählten Filialen vegane Hähnchennuggets der Marke Beyond Meat.

Auf Twitter gibt es auch schon Reaktionen zum Entscheid von KFC. Während sich viele Nutzer auf die Alternative freuen, machen sich andere darüber lustig. Ein User schreibt: «Ich habe mit meinem 3D-Drucker einen Hut für mein Huhn gedruckt»

(L'essentiel/Sven Forster)