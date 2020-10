Barbie sorgt mit Rassismus-​​Video für Aufsehen

In der neuesten Folge ihres Vlogs diskutiert Barbie mit ihrer Freundin Nikki über rassistische Vorurteile und Diskriminierung im täglichen Leben. Der ergreifende Clip der beiden wurde bereits über 500.000 Mal angesehen und vielfach in den sozialen Medien geteilt. «Wenn du Rassismus selbst dann nicht verstehst, wenn Barbie ihn dir erklärt, dann weiß ich auch nicht weiter», ist sich ein Twitter-User sicher.

«Es ist eine große Bewegung im Gange»", erklärt Barbie zu Beginn des 2:52 Minuten langen YouTube-Videos. «Millionen von Menschen auf der ganzen Welt setzen sich für den Kampf gegen Rassismus ein, und das tun sie, weil Menschen zu oft und so lange wegen der Farbe ihrer Haut ungerecht behandelt und in einigen Fällen sogar von anderen verletzt wurden.»

«Die Leute denken vielleicht, dass mein Leben gut aussieht, aber die Wahrheit ist, dass ich und so viele andere Schwarze ständig mit Rassismus zu tun haben», sagt Nikki im Clip. «Es ist wirklich verletzend und es kann beängstigend und traurig sein, und ich wollte heute einige Geschichten darüber teilen.»

Die Reaktionen im Netz sind eindeutig. «Ich werde Barbie-Vlogs immer lieben. Es gab so viele ähnliche Arten von Videos, aber ihre sind wirklich die besten. Barbie ist hier draußen und spricht mit Kindern über psychische Gesundheit, familiäre Probleme und jetzt systemischen Rassismus», lobte ein Benutzer auf Twitter.

On today’s vlog, Nikki talks to #Barbie about racism and some of the ways she has been treated unfairly because of the color of her skin. Having conversations like this is one of the first steps in addressing and combatting a systemic problem. pic.twitter.com/OmFLxQgEkf