Alexa stellt Mädchen potenziell tödliche Challenge

Die Mutter Kristin Livdahl beschrieb den Vorfall auf Twitter. «O mein Gott», schrieb sie, «meine Zehnjährige bat Alex soeben über Echo um eine Herausforderung – und das ist, was Alexa sagte.» Darunter postete Livdahl die vom Sprachassistenten formulierte Antwort: «Hier ist etwas, was ich im Netz gefunden habe. Die Aufgabe ist einfach: Stecke ein Ladegerät etwa bis zur Hälfte in die Steckdose und berühre dann mit einem Penny den offenliegenden Kontakt.»

«Wir hatten gerade ein paar körperliche Übungen absolviert, die ein Sportlehrer auf Youtube empfahl, wie etwa mit der Hand am Fuß am Boden herumzurollen, als meine Tochter eine weitere Aufgabe wollte», berichtet Livdahl gegenüber BBC. Daraufhin habe der Lautsprecher von Alexa ihr die lebensgefährliche Challenge vorgeschlagen. Sie habe sofort «Nein, Alexa, nein!» geschrien, so Livdahl. Zum Glück sei ihre Tochter sowieso «zu schlau, um etwas so Dummes zu tun.»

«Penny Challenge»

Die im Web «Penny Challenge» genannte Praxis hatte vor einem Jahr begonnen, auf Tiktok und anderen Plattformen zu kursieren. Experten warnen eindringlich vor den Gefahren: Man könne «Finger, die Hand oder den Arm verlieren», warnte ein Feuerwehrmann in der britischen «York Press». Die Challenge könne auch tödlich enden. Schuld hätten teilweise die sozialen Medien, «die den Leuten Ideen geben, die nicht ideal sind.»

Auf Nachfrage der BBC gab Amazon an, man habe nach dem Vorfall Alexa aufdatiert, um den Dienst daran zu hindern, weiterhin solche Empfehlungen abzugeben. «Das Vertrauen der Kunden ist im Zentrum von allem, was wir tun, und Alexa ist dafür geschaffen, Nutzerinnen und Nutzern genaue, relevante und hilfreiche Empfehlungen abzugeben», schrieb der Internet-Riese in einem Statement. «Sobald wir von diesem Irrtum erfuhren, habe wir rasch gehandelt, um ihn zu beseitigen.»

(L'essentiel/trx)