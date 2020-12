Imbissverkäufer verprügelt Gast nach Kritik

Wie Fox News berichtet, eskalierte der Streit zwischen einem Kunden und Angestellten am Samstag in einem Sandwich-Restaurant im New Yorker Stadtteil Bronx. Laut dem Bericht hatte sich der 29-Jährige gegenüber dem Mitarbeiter über sein kurz zuvor gekauftes Sandwich beschwert.

Der 26-jährige Verkäufer konnte die Kritik aber überhaupt nicht verstehen und verlor die Nerven. Er folgte dem Mann nach draußen und schlug mehrfach auf ihn ein. Der Angestellte soll dem 29-Jährigen dabei so heftig ins Gesicht geschlagen haben, dass dieser zu Boden ging.

Gast war offenbar betrunken

Wie der US-Nachrichtensender weiter berichtet, soll der Kunde auch Schnittverletzungen am Hals und den Händen haben. Die Polizei wurde alarmiert und rückte umgehend aus. Für den 26-jährigen Verkäufer klickten die Handschellen. Er wird sich nun wegen Körperverletzung verantworten müssen.

Ein Kollege des Angreifers erklärte gegenüber der Tageszeitung New York Post, dass der Gast betrunken gewesen sein dürfte. Der Mitarbeiter soll nicht einmal einen Monat in dem Restaurant gearbeitet haben. Er wird sich nun wohl einen neuen Job suchen müssen.

(L'essentiel/wil)