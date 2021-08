Verwandte streiten ums Sorgerecht für Eitan

Der fünf Jahre alte Eitan Biran hat Unsägliches durchgemacht: Am vergangenen Pfingstsonntag hatte der Junge seine Eltern, seinen kleinen Bruder Tom und seine Urgroßeltern beim Gondelunglück am norditalienischen Monte Mottarone verloren, nun wird er auch in einen Familienstreit hineingezogen. Denn sowohl seine Tante Aya, Schwester von Eitans Vater Amit, sowie seine Großeltern mütterlicherseits haben das Sorgerecht um das Waisenkind beantragt.

Aya Biran hatte sich sofort nach dem Unfall um Eitan gekümmert. Sie war es, die an seiner Seite saß, als der Junge Tage später aus dem Koma erwachte, sie war es, die ihn nach der Entlassung aus dem Krankenhaus zu sich nach Hause nahm. Aya wohnt seit Jahren in Pavia südlich von Mailand, sie hat selber Kinder im Alter von Eitan.

Der Fall landet im September vor dem Jugendgericht in Turin

Wie die italienische Zeitung «Il Tempo» berichtet, reiste wenige Wochen nach dem Unglück der Vater von Eitans Mutter Tal aus Israel an, um ebenfalls einen Sorgerechtsantrag zu stellen. Nachdem es in einer ersten Phase keine Einigung zwischen den Parteien gab, landet der Fall nun vor einem Jugendgericht in Turin. Im September soll darüber entschieden werden, welcher Familie künftig für Eitan sorgen soll.

Ein Team von Ärzten und Psychologinnen betreut seit dem Unfall den Kleinen. Kürzlich versuchten die Experten und Expertinnen Eitan zu fragen, bei wem er lieber wohnen würde: bei seiner Tante Aya oder bei seinen Großeltern. Die naive Reaktion des Jungen ließ alle sprachlos: «Ich möchte bei Mama und Papa sein.»

