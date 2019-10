Vier Tote nach Schießerei in Bar

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Mann hat in der Stadt Kansas City im Bundesstaat Kansas in einer Bar am frühen Sonntagmorgen um sich geschossen und vier Menschen getötet. Laut der Polizei wurden fünf weitere verletzt. Medienberichten zufolge sei der Schütze noch nicht gefasst. Details zum Täter und dem Motiv sind noch unklar.

9 shot, 4 dead at 10th and Central Ave.— KCKPD (@KCKPDHQ) October 6, 2019

Update folgt...

(L'essentiel/mon)