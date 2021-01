Kokainsüchtiger wird dank Corona-​​Lockdown clean

Heute ist Jonathon Macleod clean. Nach Jahren der Sucht, die ihn letztendlich fast in den Suizid getrieben hätte, schaffte es der heute 24-Jährige, sich vom Kokain zu lösen. Geholfen hatte ihm dabei der Corona-Lockdown, wie er dem Portal Unilad erzählt. Diesen Ausschluss aus dem öffentlichen Leben habe er gebraucht, um die Sucht zu besiegen.

Zunächst habe er befürchtet, aus reiner Langeweile wieder zum Koks zu greifen. Doch war er der Typ, der im Pub und beim Fußballschauen konsumierte. Diese Möglichkeit hatte der Schotte aufgrund des Lockdowns nicht mehr. Stattdessen nahm er erfolgreich an einem Entzugsprogramm teil. Ohne Ablenkungen hatte er Zeit, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. «Es war nicht einfach, aber es ist viel einfacher als das Leben, das ich davor geführt habe», so Macleod.

Tonight I collect ma 90 day chip at CA.



Below is the difference in me from being slap bang in the middle of the madness to being clean and sober.



Speaking out and admitting I needed help saved my life.



One day at a time. 92 days and counting . pic.twitter.com/DCMVEY8i7m