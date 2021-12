Zahl der Toten nach Taifun steigt von Tag zu Tag

Auch drei Tage nach dem verheerenden Taifun Rai war am Montag das ganze Ausmaß von Tod und Zerstörung auf den Philippinen nicht abzusehen. Die Zahl der bestätigten Todesopfer stieg binnen Stunden von mehr als 200 auf 375. Zahlreiche Menschen wurden vermisst. Dörfer und Städte waren waren noch immer von der Außenwelt abgeschnitten, Kommunikationswege und Stromleitungen unterbrochen. Mehrere Provinzen im Zentrum des Inselstaats baten um Trinkwasser und Lebensmittel, teilten Behörden mit. Rund 500 Menschen wurden verletzt.

Rai war mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 195, in Böen sogar bis zu 270 Kilometern pro Stunde über die Philippinen hereingebrochen, bevor er am Freitag ins Südchinesische Meer weiter zog.

Die Gouverneurin der Dinagat-Inseln im Südosten des Landes, Arlene Bag-ao, sagte, Rai sei in ihrer Provinz mit mehr als 130.000 Einwohnern schlimmer ausgefallen als der Taifun Haiyan, einer der stärksten und tödlichsten Wirbelstürme aller Zeiten, der im November 2013 die mittleren Philippinen verwüstete, aber in Dinagat keine Todesopfer verursachte. «Wenn es vorher wie in einer Waschmaschine war, so war es diesmal wie ein riesiges Monster, das überall zuschlug», sagte die Gouverneurin. «Der Wind wirbelte sechs Stunden lang immer wieder von Nord nach Süd nach Ost und West. Einige Blechdächer wurden weggeblasen und dann zurückgeworfen.»

700.000 Menschen betroffen

Mehr als 700.000 Menschen waren von dem Taifun und seinen Auswirkungen in den zentralen Inselprovinzen betroffen, mehr als 400.000 wurden in Notunterkünfte gebracht. Polizei, Soldaten und die Küstenwache retteten Tausende Einwohner, unter anderem in der am Fluss gelegenen Stadt Loboc in der schwer getroffenen Provinz Bohol, wo die Menschen auf Dächer und Bäume kletterten, um den steigenden Fluten zu entkommen.

Bag-ao und andere Beamte äußerten die Befürchtung, dass ihren Provinzen der Treibstoff ausgehen könnte, der aufgrund des Einsatzes von Stromgeneratoren stark nachgefragt wurde. Die Generatoren wurden auch für Kühllager verwendet, in denen große Mengen Corona-Impfstoff lagerten. Zuletzt waren die Lieferungen in die Provinzen verstärkt worden, um die Impfkampagne schneller voranzubringen. Wegen des Taifuns wurden die Impfungen in der vergangenen Woche ausgesetzt.

(L'essentiel/DPA/chk)