Er kämpfte, bis er seine Schwester sehen konnte

Im Sommer 2016 veränderte sich das Leben für den kleinen Bailey Cooper und seine Familie für immer. Bei dem jungen Briten wurde das sogenannte Non-Hodgkin-Lymphom entdeckt, der Krebs befand sich bereits in einem weit fortgeschrittenen Stadium. Durch Chemotherapie und eine aggressive Behandlung sah es im Februar 2017 zunächst so aus, als hätte er den Kampf gewonnen. Doch wenig später kam die Schreckensnachricht: Der Krebs ist wieder da.

Auch nach einer erneuten Behandlung im Juli erlitt Bailey nur einen Monat später wieder einen Rückfall. Der Krebs hatte bereits Magen, Lunge und Leber befallen und die Ärzte konnten nichts mehr tun. Obwohl Bailey wusste, dass seine Tage gezählt waren, fand er einen Grund, um am Leben zu bleiben: Seine Mutter war wieder schwanger. Für Bailey kam es nicht infrage zu gehen, bevor er seine Schwester in den Armen halten konnte. «Die Ärzte sagten, er würde vor Millies Geburt sterben», erinnert sich sein Vater Lee.

Doch Bailey schaffte es: Ende November wurde seine Schwester Millie geboren. «Er nahm sie in den Arm, und tat alles, was ein großer Bruder eben tut: Er wickelte sie, wusch sie und sang ihr Lieder vor», erzählt seine Mutter Rachel.

« Es ist Zeit für mich, ihr Schutzengel zu werden »

Bailey suchte auch den Namen für seine Schwester aus. Nach der Begegnung mit Millie verschlechterte sich Baileys Zustand rapide. Am 22. Dezember 2019 wurde der Junge ins Krankenhaus eingeliefert, wo er friedlich einschlief. «Es ist Zeit für mich, ihr Schutzengel zu werden», waren seine letzten Worte. Bevor er starb hatte er noch genau festgelegt, was nach seinem Tod passieren sollte. So schrieb er eine Weihnachts-Wunschliste auf der sich Geschenke fanden, die eher seinem 6-jährigen Bruder Riley gefallen würden. Seinen Eltern sagte, er dass sie «nur 20 Minuten weinen dürfen», da sie sich um Riley und Millie kümmern müssten. Der Großmutter, die sagte, dass sie lieber an seiner Stelle gehen würde, sagte er, dass sie sich mit um die Enkelkinder kümmern müsse.

Auch seine Beerdigung hatte Bailey bereits bedacht: Alle Gäste sollten laut seinem letzten Wunsch in Superheldenkostümen kommen. Hunderte Menschen erwiesen dem 9-Jährigen am 6. Januar die letzte Ehre. «Bailey hörte nie auf zu lachen. Er zog Gesichter und brachte die Leute zum Lachen, auch wenn er schreckliche Schmerzen hatte», sagt sein Vater.

(joc/L'essentiel)